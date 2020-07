Giordania, al via corsi preparatori Dante Alighieri Amman

TEL AVIV - Il Comitato Dante Alighieri di Amman in Giordania ha lanciato lo scorso 22 giugno una campagna di promozione della certificazione dell'italiano nel Paese attraverso le attività Promo-Plida e Focus-Plida. Queste ultime sono parte di un progetto messo in campo insieme alla sede centrale di Roma per la diffusione dell'italiano di qualità in Giordania. Grazie al contributo finanziario della Dante Roma - ha annunciato la sezione Dante della capitale giordana - il Comitato di Amman offrirà pacchetti scontati del 60% per i livelli A1, A2 e B1 che comprendono un corso di preparazione più la quota di iscrizione all'esame PLIDA per la sessione di settembre 2020.



I corsi di preparazione, che si terranno dal 25 luglio al 12 settembre, si "focalizzano sulle strategie per affrontare le quattro prove dell'esame: ascoltare, leggere, scrivere e parlare". Gli esami si svolgeranno presso la sede del Comitato dal 16 al 28 settembre. La promozione - ha spiegato la Dante - vuole far conoscere agli studenti giordani l'utilità del PLIDA (Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri), un diploma ufficiale rilasciato dalla Società Dante Alighieri in base a una convenzione con il Ministero degli Affari Esteri e con il plauso scientifico dell'Università "La Sapienza" di Roma. Il PLIDA è riconosciuto anche dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, e dal Ministero dell'Università e della Ricerca italiani come titolo per l'immatricolazione universitaria.



La certificazione PLIDA - ha aggiunto - attesta "la competenza in italiano come lingua straniera secondo una scala di sei livelli: livelli A1 e A2, i più elementari, documentano la capacità di usare l'italiano in situazioni quotidiane; i livelli B1 e B2 certificano una competenza linguistica in ambito di studio e professionale; i livelli C1 e C2 garantiscono una competenza paragonabile a quella di un madrelingua istruito. La Società Dante Alighieri Amman è Centro Certificatore Ufficiale autorizzato dall'ufficio PLIDA di Roma.