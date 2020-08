Da Napoli a Pompei, un percorso Unesco intorno al Vesuvio 4 milioni per valorizzazione anche a Ercolano e Torre Annunziata

(ANSAmed) - NAPOLI, 5 AGO - Un itinerario turistico unico, tutelato dall'Unesco e da valorizzare con nuove strutture culturali. E' il viaggio intorno al Vesuvio, descritto come "Creator Vesevo", che mette insieme in Campania i comuni di Napoli, Ercolano, Pompei e Torre Annunziata che lavoreranno con un finanziamento da 4 milioni di euro da parte della Regione Campania. La valorizzazione dell'itinerario turistico, descritto come "In cammino tra le gemme Unesco da Napoli a Pompei" si svolgerà nei percorsi del centro storico UNESCO di Napoli e nelle aree archeologiche di Ercolano, Pompei e Torre Annunziata.



Napoli avrà 3.350.000 euro di cui 1.475.000 per le azioni di promozione, comunicazione e valorizzazione dei beni culturali relativi alla proposta progettuale complessiva e di euro 1.675.000 per gli interventi di restauro, conservazione, manutenzione straordinaria, installazioni di dotazioni tecniche e acquisizioni di attrezzature per la valorizzazione e fruizione dei beni immobili di valore storico-artistico e architettonico Castel Nuovo, San Domenico Maggiore, l'Annunziata, il Museo PAN e il Museo di Totò.



A Ercolano vanno 249.840 per la realizzazione del Progetto culturale con intervento di restauro e risanamento conservativo, installazione di dotazioni tecniche ed acquisizione di attrezzature per la valorizzazione e la fruizione del Giardino storico della Villa Comunale sul Miglio d'oro con realizzazione del Belvedere su Villa dei Papiri. Pompei è destinatario di 250.000 per la realizzazione di interventi di riqualificazione di palazzo De Fusco e dei giardini delle antiche Terme pompeiane, mentre a Torre Annunziata vanno 150.000 euro per un progetto tra memoria e identità. (ANSAmed).