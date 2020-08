Mostre: in Serbia 'L'Italia come non l'avete mai vista' A Kladovo le foto di Nemanja Bogdanovic, viaggio nel Paese

(ANSAmed) - BELGRADO, 7 AGO - L'Istituto italiano di cultura di Belgrado, in collaborazione con la Biblioteca "Centar za kulturu" di Kladovo (est della Serbia) e l'Associazione Art'epok, presenta la mostra di fotografie "L'Italia come non l'avete mai vista" che sarà visitabile dal 10 al 30 agosto a Kladovo nella Biblioteca "Centar za kulturu".



L'autore delle fotografie in mostra è l'architetto Nemanja Bogdanović che, viaggiando in Italia nel corso degli ultimi dieci anni, ha immortalato col cellulare i suoi luoghi di interesse, la sua quotidianità e tanti momenti indimenticabili.



Ha visitato diverse centinaia di luoghi in diciotto regioni su venti del Paese, ha effettuato un percorso lungo circa trentamila chilometri ed ha scattato diverse migliaia di fotografie con lo smartphone di cui una selezione è presente in questa mostra.



La selezione di fotografie presenta l'Italia, Paese di straordinaria bellezza che vanta 50 siti culturali e 5 siti naturali iscritti nella lista del patrimonio mondiale Unesco, vista con gli occhi del fotografo serbo. Da Venezia a Verona, dai laghi di Garda e di Como a Milano, dal Piemonte a Genova, passando per Bologna, Firenze, l'incantevole Toscana, il cuore verde d'Italia - l'Umbria, la Città Eterna e la regione Lazio, fino a Matera, capitale europea della cultura 2019, la fiabesca Alberobello e la Sicilia. Bellezze naturali, capolavori architettonici, manifestazioni culturali e artistiche, gastronomia sono immortalati nelle fotografie di Bogdanović, che spera possano suscitare almeno in parte le sensazioni che ha provato lui in occasione dei suoi viaggi in un Paese straordinario. (ANSAmed).