Star egiziana Amr Diab in nuova serie Netflix Canale lancia produzioni realizzate nel mondo arabo

(ANSAmed) - NAPOLI, 20 AGO - Una nuova serie tv araba con protagonista Amr Diab, è questa la novità che sta per essere lanciata da Netflix con il ritorno in tv del cantautore egiziano, famosissimo in tutto il mondo arabo e vincitore di sette World Music Awards e sei African Music Awards.



Diab, sottolinea l'Arab News, tornerà a recitare dopo 27 anni dal suo ruolo nel film "Dehk Wele'b Wegad Wehob", in cui recitava al fianco di Omar Sharif. Ad annunciare il suo ritorno sullo schermo è stato Diab, 58 anni, sui social, lanciando anche u nuovo brano per i suoi 11.8 milioni di follower: "Non vedo l'ora di lavorare con Netflix a questo nuovo progetto. Ho sempre creduto che l'arte sia un linguaggio globale e possiamo costruire ponti di collegamento e amore tra diverse culture attraverso la musica. Ora con questo progetto raggiungerà oltre 193 milioni di persone in 190 Paesi in tutto il mondo e potranno guardare nuovi contenuti televisivi realizzati in Egitto".



Diab è stato scelto, hanno fatto sapere i vertici del canale televisivo, per il suo ruolo di icona di diverse generazioni.



Netflix sta puntando su diverse serie tv arabe, come Justice, una serie degli Emirati Arabi Uniti che racconta di Farah, una giovane avvocatessa laureata negli Usa che torna negli Eau, rifiuta di lavorare per lo studio legale di suo padre e lotta per cambiare il sistema giudiziario del Paese. Dal Libano è invece arrivata Dollar, storia di un genio libanese della pubblicità che accetta la sfida da un milione di dollari per lanciare una nuova banca. (ANSAmed).