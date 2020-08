A Istanbul si parla di letteratura italiana

ROMA - Un regista e scrittore turco ma ormai adottato dall'Italia, Ferzan Ozpetek, ha aperto ieri l'iniziativa 'Speciale Italia' organizzata, nell'ambito del Festival Internazionale di Letteratura di Istanbul Itef, dall'Istituto italiano di cultura. L'obiettivo è quello di far conoscere in Turchia la letteratura italiana contemporanea, gli scrittori e le loro opere.



Dopo l'appuntamento con Ozpetek, già autore di tre romanzi, i prossimi incontri saranno con gli scrittori Mario Mazzanti, Alessia Gazzola, Fioly Bocca, Ilaria Tuti e Fiammetta Biancatelli.



Tutti gli incontri sono dal vivo e in lingua originale (italiano e turco), con traduzione simultanea e saranno moderati da importanti figure del mondo letterario turco, tra agenti, traduttori e scrittori come NazlÕ Birgen, Nermin Mollaoğlu, Fuat Uzunay e Kardelen Genç. Si possono seguire gli incontri attraverso l'applicazione Zoom o in diretta sui canali social dell'Istituto (Youtube, Facebook, Instagram). (ANSAmed).