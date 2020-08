Cinema: proiezione su Beirut in Chiostro grande Firenze Cortometraggio dopo visioni online torna in spazio aperto

(ANSA) - FIRENZE, 27 AGO - Il cortometraggio libanese Tshweesh, omaggio alla città di Beirut, opera di Feyrouz Serhal, sarà il protagonista domenica 30 agosto, alle ore 21.30, nel Chiostro grande di Santa Maria Novella della proiezione-evento che conclude la programmazione della rassegna 'Cinema nel Chiostro' organizzata da Spazio Alfieri a Firenze. Dopo una serie di proiezioni online, Middle East Now torna a presentare una serata di cinema all'aperto. In programma anche il documentario 'Yemen. Nonostante la Guerra' di Laura Silvia Battaglia, una speciale anteprima - alla presenza dell'autrice - presentata in collaborazione con Medici Senza Frontiere - Gruppo di Firenze. (ANSAmed).