Cinema: tutto pronto per il primo 'Matera film festival' Nella Città dei Sassi dal 24 al 26 settembre

(ANSAmed) - MATERA, 18 SET - Franco Nero, Giuseppe Palumbo, Fabrizio Cattani, Luciano Tovoli, Antonio e Marco Spoletini, Gianluca e Massimiliano De Serio: sono alcuni degli ospiti attesi nella Città dei Sassi, dal 24 al 26 settembre, per la prima edizione del Matera film festival, organizzato dall'Associazione Making-of in collaborazione con "Camera con vista".



La manifestazione è stata presentata oggi a Matera: su 300 titoli provenienti da vari Paesi, per il concorso sono stati selezionati quattro film della sezione lungometraggi, sei documentari e dieci cortometraggi. Due giurie, la Long-Short presieduta dai registi Giuseppe Stasi e Giancarlo Fontana, e la giuria Doc presieduta da Francesco Cabras, premieranno i miglior lavori delle tre sezioni (Long, Doc e Short) con il simbolo del festival, la ''coda'' stilizzata della Balena Giuliana, simbolo di libertà. Nelle tre giornate del festival, tra Cinema Guerrieri, Casa Cava e l'Open space dell'Apt al Palazzo dell'Annunziata, saranno organizzati incontri e proiezioni e l'allestimento di una mostra di fumetti ''Sassi, Nuvole e Lupi''.



Per l'occasione il presidente onorario del festival, Enzo Sisti, riceverà la cittadinanza onoraria di Matera per aver contribuito con otto produzioni, e tra queste quelle di '"The Passion of Christ'' di Mel Gibosn e dell'ultimo 007 ''No time to die'', a far conoscere la città lucana nel mondo. (ANSAmed).