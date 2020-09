In Arabia Saudita grande mostra su antichità egiziane Accordo tra ministri durante Organizzazione Mondiale Turismo

(ANSAmed) - NAPOLI, 22 SET - L'Ithra Museum di Dhahran, in Arabia Saudita, lancerà una grande mostra di antichi oggetti egiziani da novembre fino al novembre 2022. Lo riporta il Gulf News, spiegando che l'esposizione, approvata dal governo egiziano, avrà in mostra oltre 84 oggetti dell'Egitto antico.



L'annuncio è arrivato al termine di un incontro tra il ministro del Turismo del Cairo, Khaled Al Anani e il collega saudita Ahmed Al Khatib nel corso del Consiglio Esecutivo dell'Organizzazione Mondiale del Turismo che si è svolto in Georgia.



La decisione è arrivata dopo l'ok al trasferimento dei reperti in Arabia Saudita che sarà operata nella massima sicurezza. Il ministro egiziano ha sottolineato l'importanza delle strette relazioni tra il regno saudita e il suo Paese, ricordando anche la particuliarità del mercato saudita per il turismo egiziano.



Il museo di Ithra ha quattro gallerie principali, rispettivamente dedicate all'arte contemporanea del Medio Oriente, alla cultura saudita, all'arte islamica, e alla storia naturale della penisola arabica, riuscendo a coniugare l'arte antica e contemporanea. (ANSAmed).