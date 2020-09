Scuola: a Tirana nuova edizione premio 'Musine Kokalari'

(ANSAmed) - ROMA, 28 SET - Dopo l'interruzione causata dalla pandemia da Covid-19 l'Ambasciata d'Italia a Tirana rilancia il tradizionale concorso intitolato a Musine Kokalari, scrittrice albanese impegnata nella politica e perseguitata dal regime per le sue idee libertarie, formatasi a Roma presso l'Università "La Sapienza".



Dedicato agli studenti albanesi più meritevoli, delle sezioni bilingui, che hanno intenzione di proseguire i loro studi in italiano o in Italia, il premio 'Musine Kokalari' per l'anno scolastico 2020-2021 sarà assegnato al termine dell'anno scolastico e prevede tre borse di studio per studenti selezionati tra i maturati/diplomati delle sezioni bilingui di Tirana, Scutari e Coriza. Sarà inoltre eccezionalmente concessa una borsa anche ad uno studente che abbia concluso gli studi nell'anno scolastico 2019-20. Il valore di ciascuna borsa consisterà nella copertura totale delle tasse universitarie per il primo anno e una copertura parziale del 50% per gli anni successivi, se in regola con gli esami e gli impegni connessi, presso l'Università telematica e-Campus, con la possibilità di scegliere un corso fra tutti quelli previsti dall'Ateneo: in considerazione delle difficoltà di spostamento tuttora in vigore, si è pensato di offrire un premio collegato alla didattica a distanza.



I premi saranno assegnati nel corso di una cerimonia che si terrà a fine anno scolastico presso la Residenza dell'Ambasciatore d'Italia.