Da marzo in rete una grande piattaforma su Dante

ROMA - Una grande piattaforma su Dante. E' il contributo della Società Dante Alighieri in occasione del 700mo anniversario della morte del Sommo Poeta, che ricorre nel 2021, annunciato dal presidente Andrea Riccardi alla presentazione alla Farnesina della Settimana della Lingua Italiana che inizia oggi.



La piattaforma - ha precisato Riccardi - sarà lanciata il prossimo marzo e ha lo scopo, fra l'altro, di riproporre l'insegnamento della lingua italiana nel mondo e sulla quale "c'è domanda". "Il mondo italiano - ha detto - attira e suscita simpatia. Il prodotto italiano promosso all'estero si lega anche alla promozione della lingua italiana che non è solo contenuto linguistico. E' anche cultura, immagini, radici. E sui quali, ci dicono, c'è attenzione a livello internazionale". Ma è necessario puntare alla "qualità dell'insegnamento affinché l'italiano vinca le sfide con le altre lingue ritenute più utili". In questo processo, la pandemia non ha aiutato.



Riccardi, riferendosi ad un sondaggio interno, ha riferito che il 51% dei Comitati durante il lockdown ha sospeso l'insegnamento dell'italiano e che il 48% lo ha ridotto. Sono dati "che fanno riflettere". A questo punto, serve "un salto in avanti": da qui l'idea di realizzare "una grande piattaforma su cui avviare un processo multimediale", prevedendo anche momenti di presenza, che tenga conto dello studio della lingua, dell'aggiornamento dei docenti, della divulgazione della cultura italiana in rete, così da raggiungere tutto il mondo, paesi - ha tenuto a sottolineare il presidente - come la Cina e la Russia.



A suo avviso, c'è interesse dai Comitati "ma bisogna agire subito", soprattutto per aggiornare in modalità online il personale: "c'è bisogno di formazione a distanza. E c'è domanda su questo. C'è bisogno di parlare in italiano nel mondo, c'è spazio e serve".