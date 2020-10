Media al lavoro su negazionismi in conferenza Copeam

ROMA - "Media e scienza: informazione attendibile nell'era dei negazionismi", è stato questo il tema al centro della 27ma Conferenza della COPEAM (Conferenza Permanente dell'Audiovisivo Mediterraneo), organizzata in partenariato con la Rai-Radiotelevisione Italiana e con il supporto di Eni. Professionisti del settore audiovisivo e delegati internazionali provenienti da tutta la regione mediterranea hanno assistito ai lavori, che si sono svolti online a causa dell'emergenza sanitaria.



L'evento è stato inaugurato con un messaggio di benvenuto del Presidente della Rai, Marcello Foa, e del Sottosegretario di Stato al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Manlio Di Stefano, che nel suo discorso ha sottolineato la grande minaccia rappresentata, per la salute e la sicurezza pubbliche, dai messaggi e concetti fuorvianti diffusi in particolare sui social media. Noel Curran, direttore generale dell'Unione Europea di Radiotelevisione (UER), nel suo intervento introduttivo si è soffermato sull'approccio "scientifico" adottato dai media di servizio pubblico nel trattamento della pandemia e sulle nuove sfide dell'informazione scientifica che sono emerse. La necessità di una programmazione coinvolgente in quest'ambito, in grado di interessare anche le fasce di pubblico giovanili, al di là dell'audience tradizionale, è divenuta ormai una priorità per tutto il settore radiotelevisivo, in Europa e nel resto del mondo.



Nella sessione con la professoressa dell'Università di Barcellona Gema Revuelta, il giornalista del quotidiano Al-Ahram, Ashraf Amin, e la presidente della Federazione mondiale dei giornalisti scientifici Milica Momčilović, sono state evidenziate le difficoltà e le opportunità sorte con il Covid19 nel rispettivo lavoro di comunicatori scientifici e la propria esperienza nella lotta contro la pseudoscienza e la diffusione di fake news, concordando che, fra le migliori soluzioni, vi sia la necessaria interazione tra media nuovi e tradizionali. L'Eni, che ha supportato la conferenza, ha fornito anche una testimonianza su "fake news" e negazionismo nell'ambito dei temi del "Climate Change" e del periodo pandemico, apportando l'esperienza maturata nel percorso di decarbonizzazione che la società sta compiendo nell'ambito della propria strategia fino al 2050, un Piano unico nell'industria di riferimento in termini di obiettivi e approccio utilizzato.



L'Assemblea dei soci ha eletto Claudio Cappon segretario generale della COPEAM per un secondo mandato quadriennale e ha confermato Kazimir Bačić, direttore generale della radiotelevisione croata, alla presidenza dell'associazione.