Med: Ue, lanciati due bandi programma All Around Culture

TUNISI - Promuovere un fiorente ecosistema culturale come ambiente favorevole all'inclusione politica, sociale ed economica dei giovani e delle fasce meno favorite della popolazione nel vicinato meridionale dell'Europa.



Questo il principale obiettivo del programma "All-Around Culture" dell'Ue che lancia due bandi aperti per associazioni culturali e artistiche e per singoli artisti. Thaqafa Daayer Maydoor (All-Around Culture) è un programma regionale quadriennale finanziato dall'Unione europea nell'ambito dell'Eni Southern Neighborhood, a sostegno delle istituzioni culturali, delle iniziative e dei singoli individui per rafforzare le loro capacità operative attraverso finanziamenti, scambio di conoscenze e opportunità di networking.



Il programma si basa sulla lunga esperienza dei partner e su precedenti azioni sostenute dall'Ue come Med Culture. I paesi coperti sono Tunisia, Algeria, Egitto, Giordania, Libano, Marocco, Palestina (e diaspora dalla Siria e Libia). Più specificamente, All-Around Culture cerca di migliorare le capacità delle organizzazioni e delle iniziative culturali utilizzando una varietà di approcci globali su misura; promuovere e aumentare l'accesso alle arti e alla cultura nelle aree remote al di fuori dei centri culturali della regione e tra i segmenti meno favoriti della popolazione locale e promuovere la diversità culturale e il dialogo interculturale, in particolare tra i giovani.



A questo proposito, il progetto All-Around Culture ha annunciato due bandi aperti per entità e individui culturali e artistici.



Il primo si intitola Alleanze Culturali: collaborazioni tra enti culturali e artistici. Questa call sosterrà fino a 12 alleanze culturali costituite da 36 entità culturali, che stanno cercando di rafforzare le loro capacità di adattamento e di impegnarsi nella creazione di una collaborazione all'interno delle alleanze, nonché di partenariati più ampi a livello locale, nazionale e regionale con l'obiettivo di rafforzare l'ecosistema culturale e facilitare e aumentare l'accesso alla cultura nei loro contesti. La scadenza per la presentazione delle domande per le Alleanze Culturali è il 7 gennaio 2021.



Il secondo bando: "Iniziative culturali e civiche guidate dai giovani" mira a incoraggiare progetti contestuali e basati sulla comunità utilizzando approcci collaborativi e aumentare la conoscenza e le capacità di giovani artisti, collettivi e operatori culturali di aree svantaggiate sullo sviluppo del lavoro contestuale e l'impegno della comunità in attività culturali e civiche. La scadenza per la presentazione delle domande è il 25 dicembre 2020.