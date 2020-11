Roma, il Globe Theatre sarà intitolato a Gigi Proietti

ROMA - Il Silvano Toti Globe Theatre di Roma verrà intitolato a Gigi Proietti, il grande attore romano scomparso ieri. "Roma vuole omaggiare Gigi Proietti dedicando a lui uno dei luoghi che gli erano più cari, il Globe Theatre, e di cui per anni ha gestito la direzione artistica mettendo in scena meravigliosi capolavori. La nostra città vuole ricordarlo per sempre così", ha dichiarato la sindaca di Roma, Virginia Raggi.



"La Fondazione Silvano Toti ha realizzato 17 anni fa il sogno di Gigi Proietti costruendo un teatro shakespeariano a Villa Borghese per poi donarlo alla città di Roma", ricorda Maria Teresa Toti, presidente della Fondazione, che prosegue: "dopo tanti anni di stagioni teatrali con successi di critica e di pubblico grazie alla sua direzione artistica desideriamo che il nome di Gigi Proietti si leghi per sempre al Globe Theatre".