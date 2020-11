Scuola:20 bimbi tunisini a Istituto Italiano Hodierna Tunisi Attenzione da Italia a sostegno istruzione in Tunisia

(ANSAmed) - TUNISI, 23 NOV - L'ambasciatore d'Italia in Tunisia, Lorenzo Fanara, e il ministro dell'Istruzione della Repubblica tunisina, Fethi Sellaouti, "hanno accolto una nuova classe di venti bambini tunisini, che da oggi frequentano gratuitamente l'Istituto Scolastico Italiano G.B. Hodierna". Lo rende noto la rappresentanza diplomatica italiana su facebook.



Un'iniziativa "di cuore e generosità della scuola italiana", ha osservato l'ambasciatore, "che conferma l'attenzione prioritaria attribuita dall'Italia al sostegno all'istruzione in Tunisia: principale strumento di investimento in un futuro più sicuro e di condivisione dei fondamentali valori della nostra cultura".(ANSAmed). (ANSA).