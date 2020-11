Ambasciata di Francia lancia progetto video 'Voci d'Europa' Racconti inediti su relazioni con l'Italia e su Palazzo Farnese

(ANSAmed) - ROMA, 24 NOV - L'Ambasciata di Francia in Italia ospita numerosi eventi tutto l'anno e, in questo periodo particolare, lo fa con progetti virtuali che permettono di continuare a raccontare il legame speciale tra Francia e Italia.



Due in particolare, oltre agli eventi in streaming organizzati su vari temi (il prossimo, il 30 novembre sull'Ambiente), vengono lanciati in questi giorni, annuncia l'ambasciata in un comunicato.



Il primo è il progetto video 'Voci d'Europa. Francesi in Italia - Italiani in Francia' ideato dall'ambasciatore Christian Masset e nato con l'intento di mostrare la ricchezza della relazione franco-italiana. Vedrà tutto l'anno la partecipazione di grandi nomi della cultura, della politica, dell'economia, ma anche di giovani francesi che studiano e lavorano in Italia o di giovani italiani che studiano e lavorano in Francia e che rappresentano, insieme a tanti altri giovani, il futuro dell'Unione europea. Queste persone daranno nuovi spunti di riflessione e ci faranno scoprire aspetti nuovi della relazione tra i nostri due Paesi. Si parte oggi con Olivier Descotes, direttore generale del Festival Rossini a Pesaro: : https://youtu.be/tDku6bsWL_4 . Seguirà Monique Veaute, neo-direttrice artistica del Festival dei Due mondi di Spoleto, che spiegherà anche perché ha scelto di avere la doppia nazionalità francese e italiana.



Con il secondo progetto #IlMioPalazzoFarnese, l'Ambasciata ha inoltre deciso di far scoprire il nuovo fondo fotografico realizzato tra giugno e settembre 2020, chiedendo a personalità e visitatori di raccontare il loro legame personale con Palazzo Farnese. Verrà data per la prima volta una visione originale di questo gioiello del Rinascimento attraverso testi dedicati, permettendo a tutti di ammirare le stanze e le opere più conosciute o inedite. Il 'Narciso' del Domenichino, recentemente restaurato, i mosaici del sottosuolo poco visitati, la famosissima Galleria dei Carracci, conosciuta ovunque come 'la piccola Sistina', o ancora l'Abbondanza, statua presente nel Salone d'Ercole che dicono abbia i tratti di Giulia Farnese. I testimoni scelti per questa nuova serie daranno anche un loro parere sul ruolo di Palazzo Farnese nel rapporto tra Francia e Italia in numerosi ambiti. Su Instagram e Facebook, sarà pubblicato un testo inedito, corredato dalle foto scelte dagli ospiti di questa serie #IlMioPalazzoFarnese. Inizia da domani sui social @FranceenItalie : Edoardo Sassi, giornalista al Corriere della Sera, seguiranno tra gli altri Laurence Figà-Talamanca dell'ANSA, e Alessandra Necci, scrittrice e biografa storica, mentre il fotografo Christian Mantuano racconterà come ha addomesticato Palazzo Farnese per rinnovarne l'archivio fotografico. E' peraltro sempre attiva la visita virtuale all'indirizzo: https://www.farnese-rome.it (ANSAmed).