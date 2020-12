Tunisia: una app per tour virtuale siti patrimonio

TUNISI - La startup Digital cultural eXperience ha lanciato, attraverso una nuova applicazione digitale, la possibilità di compiere un tour virtuale dei sette siti classificati come Patrimonio dell'Umanità dall'Unesco in Tunisia.

L'applicazione, reperibile al link, https://culturedigitale.co/index.php/patrimoine-mondial-en-tunis ie, offre a tutti l'opportunità di conoscere il patrimonio storico tunisino per incoraggiare a visitare le vestigia archeologiche e culturali e i preziosi siti storici del Paese nordafricano e di condividerli con altri, annuncia la startup in una nota.

La nuova applicazione facilita la visita virtuale dei siti Patrimonio dell'Umanità in Tunisia grazie a una mappa interattiva e foto immersive a 360 gradi, e offre ai visitatori un viaggio nel tempo e nello spazio da Cartagine a El Djem, passando per Kerkouane, Dougga, Tunisi, Sousse e Kairouan. La app è stata sviluppata in stretta collaborazione tra la startup Digital Cultural eXperience e l'Agenzia per la Promozione del Patrimonio e dello Sviluppo Culturale in collaborazione con l'Unesco e l'Istituto Nazionale del Patrimonio (Inp) tunisino.

La startup Digital cultural eXperience è stata creata nel 2018 per sensibilizzare il pubblico sull'importanza del patrimonio tunisino e ha già sviluppato un'applicazione per pubblicizzare il sito di Cartagine (Carthage VR).