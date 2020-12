Concorso collage su eguaglianza di genere in Mediterraneo Opere mostrino complessità uguaglianza o scenari alternativi

(ANSAmed) - NAPOLI, 17 DIC - L'Istituto Europeo del Mediterraneo (IEMed), in collaborazione con Euro-Mediterranean Women's Foundation, lancia il concorso di collage artistico "Gender equality collages for the future: the transformations of the euro area -Mediterraneo". La partecipazione è aperta fino al 10 febbraio in un'iniziativa in cui i partecipanti attraverso il linguaggio artistico del collage sono invitati a mostrare le complessità dell'uguaglianza di genere nel nostro presente oppure a immaginare scenari e strategie alternativi per superare le difficoltà, accentuate dalla pandemia, per un futuro egualitario.



Nel 2020, in tutto il mondo e nella regione Euromediterranea, gli effetti della pandemia COVID-19 hanno aggravato la disparità di genere, mentre le donne sono state in prima linea nella pandemia, poiché continuano ad essere più presenti nei settori più esposti al virus. Si è diffusa anche la violenza di genere.



Ma gli esperti sottolineano che la pandemia può essere vista come un'opportunità per costruire un mondo più egualitario, per promuovere società in cui l'uguaglianza di genere è un elemento trasversale, per garantire che il mondo ascolti di più la voce di donne e ragazze.



Possono candidarsi tutti gli appassionati d'arte, anche dilettanti, cittadini di un Paese euromediterraneo. Il tema del lavoro di collage deve essere: "Collaging a gender-equal future - Collages of an egualitarian future" per collage realizzati in qualsiasi formato e su qualsiasi supporto: illustrazione digitale, grafica, fotografia, fumetto, cartolina, disegno a matita e che vanno inviati a euromedwomen@iemed.org. Saranno selezionate le 15 opere più creative tra cui i 3 finalisti.



(ANSAmed).