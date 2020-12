Poesia: al via 40ma edizione Festival Internazionale Tozeur

TUNISI - Prende il via domani, per concludersi domenica, la 40/ma edizione del Festival internazionale di poesia di Tozeur, in Tunisia, uno degli appuntamenti letterari tra i più importanti del mondo arabo. Lo si legge sulla pagina facebook dell'evento, al quale per l'Italia, parteciperanno Marica Goffi, Marina Pratici e Salvatore Nappa. Oltre a illustri e numerosi partecipanti al Festival figurano la poetessa cubana Gerda Garcia Hernandez, ambasciatrice culturale del Festival; il poeta argentino Jorge Alacevich; l'albanese Arjan Kallco; lo spagnolo Joan Josep Barcelo I Bauca; la norvegese Margaret Ann Waddicor e la colombiana Luz Elena Arias Soto. La città di Tozeur sorge in un'oasi ai margini del deserto del Sahara, a sud-ovest della capitale Tunisi (da cui dista circa 450 chilometri) e a nord-ovest del Chott el-Jerid. È circondata da oltre mille ettari di palmeti, con oltre 400mila alberi irrigati dall'acqua di 200 sorgenti del Ras El Aoun. Tozeur è, inoltre, la città che ha dato i natali al rispettato poeta tunisino Aboul-Qacem Echebbi (Abu l-Qasim al-Shabbi), famoso, soprattutto, per aver scritto la poesia su cui è basato l'attuale inno tunisino e per aver scritto la toccante poesia Ela Toghat Al Alaam (in italiano ''Ai tiranni del mondo'').