Musei: al via riaperture, Franceschini "segnale ripresa" Iniziativa pensata per i residenti. Informazioni sul sito Mibact

(ANSAmed) - ROMA, 18 GEN - Cominciano a riaprire nei giorni feriali i musei e i parchi archeologici del Mibact nelle regioni gialle, come previsto dal Dpcm del 15 gennaio, con orari e modalità verificabili sui siti internet dei singoli istituti culturali. Lo ricorda il ministro della cultura Dario Franceschini, che sottolinea: "La riapertura dei musei nelle zone gialle e nei giorni feriali è pensata per i residenti, per restituire alla comunità la possibilità di godere in sicurezza del proprio patrimonio culturale. È un piccolo passo, un segnale di riapertura".



Da oggi, precisano dal ministero, sono tornati i primi visitatori in alcuni dei luoghi della cultura statali, tra i quali il museo archeologico nazionale di Metaponto a Bernalda (MT), quello di Policoro (MT) o il Museo archeologico nazionale "Dinu Adamesteanu" di Potenza in Basilicata, i parchi archeologici di Ercolano, Pompei, Paestum e Velia, il Museo di Capodimonte e il Museo Archeologico Nazionale di Napoli in Campania, il Santuario italico di Pietrabbondante (IS) o il Museo Sannitico di Campobasso in Molise, le Pinacoteche nazionali di Cagliari e di Sassari o il Compendio garibaldino di Caprera alla Maddalena (OT) in Sardegna, la Basilica di San Francesco ad Arezzo, il Museo del Bargello o i Giardini di Boboli a Firenze in Toscana.



Dal 4 dicembre, ricordano poi dal Mibact, avevano già riaperto al pubblico gli archivi di Stato, mentre i servizi delle biblioteche funzionano su prenotazione. (per conoscere le modalità bisogna consultare i siti online delle singole istituzioni). La lista dei luoghi della cultura aperti, in continuo aggiornamento, si può consultare sul sito del MiBACT all'indirizzo https://www.beniculturali.it/evento/aperturadeimusei. (ANSAmed).