Giornata lingua greca, il 9/2 evento in streaming

"Ho amato quella lingua - ha scritto Marguerite Yourcenar - perché quasi tutto quel che gli uomini han detto di meglio è stato detto in greco".



E il 9 febbraio prossimo, in occasione della Giornata mondiale della lingua greca, il cui tema 2021 è 'Una lingua per conversare, una lingua per pensare', l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e i licei classici lombardi "Cesare Beccaria" e "Paolo Sarpi" hanno deciso di far sentire ancora una volta la loro voce per condividere il valore dell'evento.



L'iniziativa, una di quelle in programma in Italia, partirà in streaming dalle 11.30. E' stata promossa dalla Comunità Ellenica / Centro Ellenico di Cultura di Milano, dal Consolato Onorario di Grecia a Milano, e abbracciata da molte istituzioni.



Tra gli interventi in programma, Giuseppe Zanetto, Università degli Studi di Milano; Gilda Tentorio, Università degli Studi di Milano Cristina Petropoulou, Università di Atene/Panteion; Patrizio Nissirio, responsabile servizio ANSAmed; Giuseppe Cederna, attore, interprete di 'Mediterraneo'. L'inizio dei lavori sarà preceduto dai saluti istituzionali di Theodore M. Passas, Ambasciatore di Grecia a Roma; Konstantinos Vlassis, Vice Ministro degli Affari Esteri della Grecia; John Chrysoulakis, Segretario Generale della Diplomazia Pubblica e della Diaspora Greca; Dimitris Fessas, Presidente della Federazione e Confraternite Elleniche in Italia; Augusta Celada, Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e Nikolaos Sakkaris, Console Generale Onorario di Grecia a Milano; Sofia Zafiropoulou, Presidente della Comunità Ellenica di Milano L'iniziativa si svolge con il patrocinio, tra gli altri, di Ambasciata di Grecia a Roma, Ufficio Scolastico Territoriale di Milano, Università degli Studi di Milano, Società Fillelenica Lombarda, Federazione e Confraternite Elleniche in Italia.



La proposta di istituire una Giornata Mondiale della Lingua e della Cultura Greca fu presentata per la prima volta nel 2014 dal professor Ioannis Korinthios, allora presidente della Federazione delle Comunità e Confraternite elleniche in Italia.



Dopo le due Giornate celebrate a Napoli nel 2016 e 2017, che videro l'adesione dei licei classici di Napoli e della Campania e di numerose scuole e comunità elleniche in Italia e all'estero, l'11 aprile 2017 il governo di Atene ha promulgato con un decreto firmato dai ministri degli Interni, degli Esteri e della Pubblica Istruzione, accolto dal voto unanime del Parlamento ellenico, l'istituzione della Giornata Mondiale della Lingua Greca, da celebrarsi il 9 febbraio, anniversario della morte del poeta nazionale greco Dionysios Solomos, autore dell'Inno alla Libertà, le cui prime strofe divennero l'inno nazionale ellenico.



"La lingua greca - sottolinea Sofia Zafiropoulou - è una lingua dell'anima (psiche in greco) che dà la spinta al nostro modo di pensare, di comportarci, di rapportarci agli altri, cioè di essere esseri umani e civili. Una unione tra anima ed amore che mi emoziona e mi fa sentire fiera di parlare il greco".



