Mostre: Firenze, riapre digitale 'Van Gogh e i maledetti' Da oggi e fino al 5 aprile

(ANSAmed) - FIRENZE, 25 GEN - Da oggi, nella 'Cattedrale dell'immagine' del complesso di Santo Stefano al Ponte a Firenze, torna lo spettacolo digitale immersivo 'Van Gogh e i Maledetti', una delle produzioni di maggior successo di Crossmedia Group.



La mostra, spiega una nota, sarà aperta, fino al prossimo 5 aprile (Pasquetta), dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 18 (chiusura della biglietteria alle 17) presso la Cattedrale dell'Immagine di Santo Stefano al Ponte, sempre rispettando la capienza massima di sicurezza della struttura e con le regole già messe in pratica a partire dallo scorso giugno e che prevedono tra le altre cose l'uso della mascherina per tutta la durata dell'esperienza e la misurazione della temperatura prima dell'accesso. Queste pratiche vanno a sommarsi a una sempre attenta sanificazione degli spazi e puntano alla completa sicurezza di tutti i visitatori.



Da segnalare anche il ritorno dell'esperienza degli Oculus Vr, prosegue la nota, che, grazie alla loro esclusiva tecnologia, accompagneranno il visitatore in un emozionante viaggio a 360 gradi nell'universo dei pittori maledetti.



I biglietti sono acquistabili presso la biglietteria della mostra e tramite il portale Ticketone. (ANSAmed).