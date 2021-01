Parigi, Centro Pompidou chiude per 4 anni, dal 2023 al 2027 Ristrutturazione in vista in celebre edificio di Piano e Rogers



successiva (ANSAmed) - PARIGI, 26 GEN - Quattro anni. Il Centre Pompidou, il celebre museo d'arte moderna e contemporanea di Parigi progettato negli anni Settanta dagli architetti Renzo Piano e Richard Rogers, "chiuderà completamente" per lavori di ristrutturazione dal 2023 al 2027: è quanto deciso dalla ministra francese della Cultura, Roselyne Bachelot, secondo un'informazione rivelata dal giornale Le Figaro e da altri media francesi. Una scelta necessaria agli occhi del direttore del museo, Serge Lasvignes, secondo cui "l'edificio è sofferente", dice citato da BFM-TV. (ANSAmed).

