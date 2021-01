A Tunisi 'It's only a dream',collettiva di Pop surrealismo

(ANSA) - TUNISI, 29 GEN - "È solo un sogno", è il titolo di una mostra collettiva che vede 25 artisti di tutto il mondo ragionare intorno al mondo fantastico di "Alice nel paese delle meraviglie" di Lewis Carrol, che si apre domani alla galleria d'arte Musk and Amber di Tunisi, per proseguire fino al 15 marzo.



L'esposizione, curata dalla veronese Michela Margherita Sarti, una delle massime esponenti internazionali del movimento contemporaneo del Pop surrealismo, ospiterà le opere di altre quattro artiste italiane, Elena Fregni, Beatrice Brunazzo, Ajnos e Gloria Giorgia Gaspari, che si sono già contraddistinte in diverse mostre internazionali.



La mostra, a causa della pandemia non potrà essere inaugurata con un vernissage tradizionale, ma sarà visitabile tutti i giorni dalle 10 alle 18 nello spazio artistico gestito da Lamia Bousnina Ben Ayed al Lac di Tunisi.



"It's only a dream" porta lo spettatore "in un viaggio magico animato da una messa in scena coinvolgente e teatrale. Si esplora il viaggio di Alice da una stanza all'altra per partecipare a un Tea Party del Cappellaio Matto che prende vita attraverso la scenografia", si legge nella presentazione della mostra. (ANSAmed) (ANSA).