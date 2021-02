'Spazio Italia-Kuwait'per promuovere cultura tra i due paesi

(ANSAmed) - ROMA, 04 FEB - Anteprima presso l'Ambasciata d'Italia in Kuwait di "Spazio Italia - Kuwait", 600 mq destinati ad iniziative ed attività per rafforzare la dimensione culturale dei rapporti italo-kuwaitiani. Presente all'evento il Segretario Generale del Council for Arts, Culture and Letters, Kamel Al Abdul Jaleel, che ha sottolineato l'importanza dell'iniziativa, destinata a rafforzare ulteriormente le relazioni bilaterali fra i due Paesi, che a breve firmeranno due importanti accordi in campo culturale, di cui uno per il rafforzamento delle relazioni bilaterali in campo archeologico con l'Universita' di Roma "Sapienza".



L'Ambasciatore d'Italia Carlo Baldocci nel corso della presentazione alla stampa ha sottolineato che "Spazio Italia - Kuwait" rappresenta una novità nel panorama culturale kuwaitiano: è un contenitore bilaterale che ospiterà - nel pieno rispetto delle disposizioni Covid del Governo kuwaitiano - esposizioni, workshop, seminari e altre iniziative dedicate a far crescere ulteriormente le relazioni fra i due Paesi.



Inaugurate nell'occasione le due mostre fotografiche attualmente in programma: "La grande bellezza" di Remo Casilli e "Kuwait Heritage" di Usman Mohammed Iqbal. (ANSAmed).