Da Salgado a Balla e mostra sui primi 10 anni, Maxxi riapre Melandri, molto più di un museo, un laboratorio di futuro

(ANSAmed) - ROMA, 16 FEB - Una "maxxi"-riapertura all'insegna di grandi protagonisti come il genio dell'architettura mondiale Aldo Rossi, il maestro della fotografia Sebastião Salgado e la sua ricerca sulle popolazioni indigene dell'Amazzonia, protagonisti della scena artistica internazionale come Thomas Hirschhorn e Cao Fei oltre ad Alberto Burri e Mario Giacomelli. Un programma da 9 nuove mostre, 3 focus di collezione, 6 progetti artistici speciali. E poi CasaBalla con l'attesa apertura al pubblico della dimora futurista di Giacomo Balla in via Oslavia, in dialogo con le opere esposte in galleria. Attenzione ai giovani, a partire dal prossimo vincitore del Maxxi Bulgari Prize, i talenti della ex Jugoslavia nella collettiva Più grande di me, il viaggio nell'architettura al femminile in Buone nuove e il Progetto Alcantara con lo Studio Neri & Hu. E' così che il Maxxi, il Museo nazionale delle arti del XXI secolo, riapre le sue porte al pubblico.



Prima mostra in calendario, "Una storia per il futuro. Dieci anni di Maxxi" (17 febbraio - 29 agosto), a cura di Hou Hanru e realizzata con la collaborazione dell'ANSA. "Una mostra non mostra", che in un caleidoscopio di oltre 1.200 immagini, è anche un modo per festeggiare l'importante compleanno del museo.



"Sono stati mesi difficili. Il Maxxi è stato chiuso ma non si è mai spento", racconta Giovanna Melandri, presidente della Fondazione Maxxi, che in attesa di aprire anche la sede del Maxxi L'Aquila (museo e mostra inaugurale sono pronti), può contare sull'importante conferma di Enel come socio fondatore per il terzo triennio e la nuova partnership con Swatch art peace Hotel. Durante il lockdown, dice, "abbiamo lavorato al rafforzamento della collezione pubblica, ci siamo trasformati in un piccolo broadcast da più di 15 milioni di visualizzazioni e abbiamo continuato l'attività di ricerca e indagine. Il Maxxi è più di un museo, è un laboratorio di futuro".(ANSAmed).