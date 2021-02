Restauri: Firenze, recuperato tratto mura Fortezza da Basso

(ANSAmed) - FIRENZE, 24 FEB - Completato il restauro a Firenze di un'ulteriore porzione delle mura della Fortezza da Basso che si affacciano su piazzale Montelungo.



I lavori del primo lotto, partiti a dicembre 2019, riguardano la cortina muraria del Bastione Bellavista e la porzione che si affaccia su piazzale di Montelungo per un importo di un milione di euro. Il restauro, eseguito sotto la diretta supervisione della Soprintendenza e con la collaborazione del Cnr, ha previsto l'eliminazione dei vegetali infestanti, la pulitura completa delle superfici in laterizio e in pietra forte, la sigillatura delle fessurazioni presenti negli elementi in pietra forte, in modo da evitare le infiltrazioni di acqua piovana causa di fenomeni di degrado e il trattamento protettivo finale per tutte le superfici.



"L'avanzamento dei lavori ha superato i due terzi dell'intervento complessivo - ha detto l'assessore comunale ai Lavori pubblici Titta Meucci - e proseguirà ora con il completamento del restauro della cortina e la realizzazione della pavimentazione del camminamento di ronda sulla sommità del Bastione Bellavista. Un intervento importante, progettato e diretto dai Servizi tecnici del Comune, che si inserisce nel piano di rilancio e valorizzazione del complesso monumentale e fieristico di valore centrale per la città anche in chiave di ripartenza post Covid". (ANSAmed).