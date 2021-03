In Bosnia primo concorso amatoriale 'Sanremo giovani' Protagonisti gli studenti di italiano con canzoni in videoclip

(ANSAmed) - SARAJEVO, 03 MAR - L' Ambasciata d'Italia a Sarajevo ha annunciato che domani inizierà il concorso amatoriale "Sanremo mladih BiH", primo evento di questo genere organizzato a livello nazionale in Bosnia. Su iniziativa del Primo Liceo di Sarajevo, l'Ambasciata ha organizzato un mini festival che vedrà radunati tutti gli studenti di italiano della Bosnia-Erzegovina e i loro coetanei amanti della musica italiana. Tra tante iniziative promosse dall'Ambasciata mirate a promuovere l'incontro, lo scambio e il dialogo alla luce della promozione di lingua e cultura italiana, quella che si svolgerà da giovedì 4 a domenica 7 marzo avrà come protagonisti diciannove studenti di nove scuole di Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Zenica e Visoko, che promuoveranno così la lingua e la cultura italiana.



Gli studenti canteranno, suoneranno e si presenteranno attraverso video clip girati autonomamente, pubblicati sulla pagina Facebook dell'Ambasciata "ItalyinBiH". Una giuria composta da professionisti del settore deciderà i primi tre classificati, e chi otterrà più "like" sulla pagina Facebook dal 4 al 7 marzo riceverà un premio speciale.



Il concorso è lanciato congiuntamente al programma radiofonico Radio Italia, promosso dall'Ambasciata all'inizio della pandemia per superare il vuoto di eventi e ora promosso da 7 stazioni in altrettante città della Bosnia-Erzegovina, ed è dedicato al giovane studente del I Ginnasio di Sarajevo Rijad Đulić, scomparso tragicamente la scorsa settimana e di cui onoriamo il ricordo assieme alla famiglia ed ai suoi amici, anche grazie ai suoi compagni di scuola, autori di molte delle canzoni in competizione. (ANSAmed).