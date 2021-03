Archeologia: webinar su cooperazione Italia-Tunisia Evento di ISPC-CNR, Sapienza Università di Roma, SAIC e ISMEO

(ANSAmed) - TUNISI, 12 MAR - "Dal Mediterraneo al Sahara. La cooperazione tuniso-italiana in archeologia e nel patrimonio culturale," è il titolo del webinar che si terrà online il 22 e 23 marzo su piattaforma Zoom, pensato e co-organizzato di concerto tra ISPC-CNR, Sapienza Università di Roma, Saic e Ismeo. L'incontro, si legge in una nota degli organizzatori, ha lo scopo di presentare lo stato delle indagini relative ai progetti di ricerca multidisciplinare, che coprono un arco cronologico che va dalla preistoria al periodo islamico e in cui sono attualmente coinvolti team tuniso-italiani, evidenziando anche le criticità e le misure prese, o al momento solo programmate, per affrontare l'emergenza sanitaria attuale. Anche in questa formula online, infatti, sarà utile il confronto fra i numerosi protagonisti che operano in Tunisia al fine di elaborare comuni strategie che aiutino a superare questo difficile momento. Il webinar si prefigge inoltre di favorire il dialogo fra i protagonisti delle ricerche e il pubblico di specialisti e appassionati che vorranno intervenire. L'evento, che includerà undici presentazioni, sarà aperto la mattina del 22 di marzo con i saluti i stituzionali della Direttrice ISPC-CNR, Dott.ssa Costanza Miliani, a cui farà seguito un messaggio d'auguri da parte della Direttrice dell'Istituto Italiano di Cultura a Tunisi, Dott.ssa Maria Vittoria Longhi. Il Prof. Attilio Mastino, Presidente della Scuola Archeologica Italiana di Cartagine, (Saic), chiuderà l 'evento il 23 marzo, dando coerenza alle tante voci che interverranno. Per partecipare al webinar basterà registrarsi su Eventbrite, al seguente link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-dal-mediterraneo-al-sahara -la-cooperazione-tuniso-italiana-in-archeologia- 145335603703. Maggiori dettagli sul programma, qui: https://drive.google.com/file/d/17uyrsoClCgZxYNaOjFh-6egG1gbKwlD m/view?usp=sharing (ANSAmed).