Taormina legge Dante, Taobuk prepara l'omaggio al poeta Il 19 giugno, durante il festival letterario internazionale

(ANSAmed) - ROMA, 23 MAR - A pochi giorni dalle celebrazioni del Dantedì 2021 (giovedì 25 marzo), Taobuk - Taormina Book Festival lancia il suo appuntamento per uno degli eventi clou dell'XI edizione in programma dal 17 al 21 giugno.



'Taormina legge Dante' sarà l'omaggio a Dante Alighieri, in occasione dei settecento anni dalla morte, nel Teatro Antico di Taormina, sabato 19 giugno. L'evento siglerà l'inaugurazione di un ciclo di appuntamenti promossi dal Cepell, il Centro per il Libro e la Lettura in occasione dei 700 anni dalla morte di Dante, un tour che coinvolgerà molte altre città italiane. Nella splendida agorà del Teatro di Taormina il pubblico potrà così assistere ad una serata spettacolare nel segno di Dante, sullo stesso palcoscenico dove, nel 1960, Vittorio Gassman si era prodotto in una indimenticata declamazione del 26/o Canto dell'Inferno, il Canto di Ulisse.



"Il settecentenario dalla morte di Dante non si esaurirà però in questo evento - anticipa la fondatrice e presidente di Taobuk, Antonella Ferrara - ma si dispiegherà attraverso una sezione tematica trasversale per tutto il periodo del Festival con letture critiche, reading, convegni e uno spettacolo che rappresenterà una sorta di anteprima del Festival. Molti i protagonisti attesi a Taobuk 2021, con l'auspicio di poter presto e più serenamente uscire tutti, 'a riveder le stelle'".



Taormina legge Dante non è l'unico evento programmato a Taobuk, d'intesa con il Cepell: particolarmente attesi, infatti, sono gli Stati Generali della Lettura che si svolgeranno a Taormina giovedì 17 e venerdì 18 giugno: sarà il primo incontro nazionale con la partecipazione di sindaci di tutta Italia, dedicato alla definizione di un modello unificato di Patto per la promozione e il sostegno del libro e della lettura. Obiettivo è la stesura di un manifesto programmatico in 10 punti, finalizzato a divulgare e sostenere in modo capillare e sistematico la cultura del libro.(ANSAmed).