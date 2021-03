Migranti: Libro Possibile alla maratona di SOS Mediterranee

BARI - Il Libro Possibile e SOS Mediterranee Italia presentano "Al cuore della migrazione" (Astarte Edizioni). Il volume-manifesto verrà lanciato durante l'evento 32mila SOS dal Mediterraneo - #TogetHERforRescue, Il viaggio delle donne verso l'Europa, la maratona streaming organizzata da SOS Mediterranee Italia in collaborazione con il Gruppo Editoriale Gedi, che si terrà il 27 marzo, dalle 18 alle 22, sui canali social, facebook e youtube, di SOS Mediterranee Italia, La Repubblica e La Stampa.



L'evento online racconterà il viaggio delle donne, per richiamare l'attenzione sull'importanza del soccorso in mare: chi corre il rischio di annegare deve essere salvato. Si chiama 32mila come le persone soccorse da SOS Mediterranee con le sue navi Aquarius e Ocean Viking nel Mediterraneo centrale.



Soccorritori e soccorritrici, giornalisti e giornaliste, scrittori e scrittrici, attori e attrici, cantanti e musicisti hanno deciso di unirsi per la causa. Tra gli ospiti ci saranno Sandro Veronesi, Paolo Rumiz, Luigi Manconi, Caterina Bonvicini, Anna Foglietta, Neri Marcorè, Roy Paci, Ascanio Celestini, Frankie Hi-nrg.



"Al cuore della migrazione", che sarà presentato nell'occasione, è un'opera collettiva che racconta il dramma del Mediterraneo, pubblicata per la prima volta in Francia nel 2018, e che uscirà in Italia proprio sabato 27. Il volume sarà anche uno dei protagonisti della XX edizione del Festival di Polignano a Mare.