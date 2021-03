La storia del Carnevale di Viareggio in mostra sul lungomare Esposizione a cielo aperto con gigantografie dedicate ai carri

(ANSAmed) - VIAREGGIO (LUCCA), 31 MAR - Una mostra a cielo aperto con gigantografie che ripercorrono i quasi 150 anni di storia del Carnevale di Viareggio. Si intitola 'Viareggio è il Carnevale', l'esposizione che idealmente riporta sul lungomare di Viareggio (Lucca), nei luoghi tradizionali del Carnevale, i colossi di cartapesta del passato, attraverso una serie di gigantografie (6x3 metri). Nove strutture espositive per 18 montaggi fotografici che illustrano, attraverso una selezione di oltre 70 fotografie, elementi di costruzioni significative nella storia del Carnevale viareggino.



Tornano così ad essere ammirati carri storici come 'Il trionfo della vita' di Domenico Ghiselli del 1911, 'Le Nozze di Tonin di Burio nella Corte del Pinaccio' di Giuseppe Giorgi (organizzatore Fernando Tofanelli), che cento anni fa, nel 1921, rivoluzionò il concetto di carro, accogliendo un piccolo gruppo di suonatori a bordo. Poi il debutto della satira politica con il 'Carnevale al vertice' di Silvano Avanzini del 1960, 'Guerra e Pace' di Arnaldo Galli per il Centenario, fino al focus sull'edizione 2020. Le gigantografie sono collocate sul lungomare, nel tratto più a sud della passeggiata, da piazza Campioni fino all'altezza di via Roma.



La foto più antica risale al 1906. Il materiale fotografico proviene dall'archivio storico della Fondazione Carnevale, dalle edizioni della rivista 'Viareggio in Maschera' e dal fondo archivistico 'Carnevale di Viareggio 1847-2008' concesso in comodato dall'Amministrazione Comunale di Viareggio. Le foto delle edizioni contemporanee sono state realizzate per la Fondazione Carnevale da Fotomania, Christian Sinibaldi e dal Gruppo fotografico versiliese. Ogni struttura espositiva, inoltre, riporta le date del prossimo Carnevale Universale in programma il 18, 26 settembre, 2, 3, e 9 ottobre.(ANSAmed).