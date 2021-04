Macron sul tetto di Notre-Dame, 'è un lavoro immenso'

PARIGI - Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha visitato il cantiere di Notre-Dame, in ricostruzione dopo l'incendio di due anni fa ed ha camminato - con un casco bianco, una tuta grigia e la mascherina - sulle impalcature che servono alla riparazione del tetto della cattedrale. Il presidente, a 47 metri di altezza, ha lungamente dialogato con i responsabili del cantiere, indicando a più riprese l'enorme cratere che si è aperto sulla navata centrale dopo il crollo della guglia in fiamme, il 15 aprile 2019.



Macron ha reso omaggio all'"immenso lavoro compiuto" in questi due anni e all'"orgoglio collettivo" di vedere la cattedrale riprendere vita. La visita di Macron all'enorme sito della ricostruzione, a cui lavorano 35 imprese per mantenere l'impegno della fine dei lavori nel 2024, è la prima dopo l'incendio. Sul luogo della ricostruzione era accompagnato dalla sindaca di Parigi, Anne Hidalgo.

In un'intervista esclusiva al quotidiano Le Parisien in occasione della ricorrenza, Macron traccia un parallelo tra il cantiere della cattedrale e la mobilitazione del Paese contro il coronavirus. "Queste grandi sfide ci ricordano che siamo una nazione vivente che ha sempre cose da ricostruire e da fare". Mostrano "la capacità del popolo francese a unirsi, a superarsi, quando accade il peggio", afferma il presidente, aggiungendo: "Reggeremo e ricostruiremo". Su Notre-Dame - assicura - "l'impegno del 2024 verrà mantenuto. Rispetteremo i cinque anni" promessi per la ricostruzione.