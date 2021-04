Tunisia: al via 30/ma edizione del Mese del Patrimonio Fino al 18 maggio eventi,visite virtuali a siti e musei tunisini

(ANSA) - TUNISI, 19 APR - Compie 30 anni il "Mese del Patrimonio" tunisino, che anche quest'anno, a causa dell'emergenza sanitaria, si svolgerà on line, fino al 18 maggio. Organizzato sotto l'egida del Ministero degli Affari Culturali in collaborazione con l'Istituto Nazionale del Patrimonio (Inp) e l'Agenzia per lo Sviluppo del Patrimonio e la Promozione Culturale (Amvppc), l'edizione 2021 del Mese del Patrimonio ha come tema "Il nostro patrimonio è il nostro capitale".



Un punto di partenza per la creatività e la creazione che riflette il rapporto delle regioni e delle regioni con il loro patrimonio locale e regionale, oltre a dare la libertà di scegliere di affrontare le questioni del patrimonio sotto vari vari aspetti e con approcci diversi (conservativo, restaurativo, valutazione e investimento).



La locandina di questa 30/ma edizione reca la foto di una scultura di epoca romana conservata nel Museo di Cartagine raffigurante un monumentale bassorilievo di una figura femminile con il corno dell'abbondanza, del II secolo d.C. Ieri l'apertura delle iniziative con una videoconferenza sul tema "Oudhna; il passato, il presente e il futuro", condotta da Nizar ben Slimane, curatore del sito di Oudhna (antica Uthina), responsabile della ricerca archeologica e storica e ricercatore presso l'Istituto nazionale del Patrimonio (Inp) , nella Giornata internazionale dei monumenti e dei siti.



Nel programma del Mese del Patrimonio 2021, che si concluderà il 18 maggio in coincidenza con la Giornata internazionale dei musei, ci sono visite virtuali a siti e musei tunisini e la diffusione di documentari sul tema del patrimonio, oltre a lezioni virtuali tenute da ricercatori e curatori del patrimonio con la partecipazione di accademici e membri della società scientifica.



Il patrimonio materiale e immateriale di cui è ricca la Tunisia è al centro degli eventi in programma che saranno l'occasione per promuovere virtualmente questa ricchezza nazionale nell'ottica di un suo efficiente e ottimale sfruttamento. Nel settore archeologico, Italia e Tunisia sono legate da relazioni profonde e durature, in Tunisia operano attualmente 9 missioni archeologiche italiane finanziate dal Ministero degli Affari Esteri e dalla Cooperazione Internazionale.



A Cartagine ha anche sede la "Scuola Archeologica Italiana di Cartagine", d'intesa con il CNR italiano, impegnata in attività di cooperazione e formazione in cui sono coinvolti studiosi e ricercatori dei due paesi. (ANSAmed) (ANSA).