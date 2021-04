Covid: Bohème in piazza Scala per riaprire la cultura Al pianoforte il maestro Veronesi, cartelli 'reddito a precari'

(ANSAmed) - MILANO, 20 APR - Ha portato un pianoforte in piazza Scala Alberto Veronesi, direttore d'orchestra, direttore musicale del Festival Puccini di Torre del Lago (Lucca), e ha iniziato a suonare il primo atto di Bohème, quando si incontrano l'artista spiantato Rodolfo e Mimì. Ad interpretare arie dell'opera di Puccini cantanti legati con delle corde: una messa in scena simbolica - volutamente realizzata davanti al teatro d'opera più famoso al mondo - per sensibilizzare sulla situazione dei lavoratori dello spettacolo. "Stipendi ai precari', 'Reddito di continuità per i lavoratori della cultura' sono alcuni dei cartelli che avevano con sé.



Non si tratta della prima protesta-spettacolo di Veronesi, che lo scorso 31 marzo aveva diretto un concerto sotto la sede di Regione Lombardia. "Bisogna scuotere le coscienze di fronte a un dramma economico, sociale e culturale che non può essere ignorato dall'opinione pubblica, perché nessuno dall'alto risolverà i problemi per chi è precario, intermittente, non tutelato", ha detto Veronesi, che alle scorse elezioni comunali si era candidato nella lista Sala, annunciando l'iniziativa in piazza Scala.



