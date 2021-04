Expo Dubai: martedì sarà svelato il padiglione Italia

(ANSAmed) - ROMA, 23 APR - Mentre si avvicina l'appuntamento con l'Expo 2020 di Dubai, l'Italia si prepara a presentare, martedì prossimo, il proprio padiglione ormai completato nella parte esterna e ricoperto da tre scafi che formano un tricolore da record: l'occasione sarà un evento con il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, seguito da una cerimonia nel cantiere della struttura, dove sarà anche svelata quella che gli organizzatori promettono essere "la più accurata riproduzione mai fatta del David di Michelangelo". Una curiosità: per dar vita alla scultura sono state usate alcune delle maggiori stampanti 3D disponibili in Italia e parte dell'opera è stata realizzata con materiale ottenuto riciclando bottiglie di plastica recuperate dall'ambiente.



A poco più di cinque mesi dal via della prima esposizione universale nel mondo arabo, previsto per il primo ottobre, verranno mostrati per la prima volta i tre scafi rovesciati verde, bianco e rosso che formano la copertura del padiglione, dando vita - sottolineano gli organizzatori - "al più grande tricolore realizzato nella storia del nostro Paese".



Sarà poi la volta di svelare il gemello del David, collocato nei giorni scorsi nel padiglione a coronamento di un progetto guidato dal commissariato per la partecipazione dell'Italia a Expo 2020 Dubai, dal museo della Galleria dell'Accademia di Firenze e dal ministero della Cultura in collaborazione con il dipartimento di ingegneria civile e ambientale dell'università di Firenze.



All'evento, con Di Maio, ci saranno anche il sindaco di Firenze Dario Nardella, il commissario per la partecipazione dell'Italia a Expo Dubai Paolo Glisenti, i progettisti del padiglione Carlo Ratti e Italo Rota e il suo direttore artistico Davide Rampello. Interverranno anche Cecilie Hollberg, direttore della Galleria dell'Accademia di Firenze dove si trova l'originale del David, e la professoressa Grazia Tucci dell'Università di Firenze che ha guidato il progetto di riproduzione del capolavoro michelangiolesco. (ANSAmed).