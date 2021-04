Musei riaprono tra mostre scongelate e nuovi eventi Entusiasmo da Nord a Sud, ma resta la paura di fermarsi di nuovo

(di Marzia Apice) (ANSAmed) - ROMA, 26 APR - Con l'Italia quasi interamente "gialla", fervono i preparativi in vista delle aperture finalmente possibili a partire da oggi: da Roma a Milano, da Torino a Genova, da Parma a Firenze e Trento, Napoli, Perugia, i luoghi di cultura sono pronti a riaprire, "scongelando" vecchie mostre e allestendone alcune nuove, sempre garantendo il rispetto delle misure di contenimento del virus.



Accanto all'entusiasmo, tuttavia, resta il timore che questa possa rivelarsi una "falsa partenza": qualora la situazione epidemiologica dovesse aggravarsi di nuovo, la programmazione museale potrebbe fermarsi ancora e sarebbe il colpo di grazia in un contesto di crisi conclamata, dopo la chiusura forzata da oltre un anno e le casse dei musei ormai vuote. Per il momento, però, si tengono le dita incrociate e da oggi molte porte si riapriranno, con l'auspicio che le sale vuote tornino a riempirsi.



La Capitale è già pronta: alla Galleria Borghese per esempio sono in programma due settimane di eventi speciali, tra cui le visite a mezzogiorno con la direttrice Francesca Cappelletti che spiega due opere della collezione restaurate di recente, Minerva in atto di abbigliarsi di Lavinia Fontana e Venere che benda Amore di Tiziano. Anche il Sistema Musei Civici di Roma accoglierà i visitatori da oggi con apertura di Musei Capitolini, Mercati di Traiano, Museo dell'Ara Pacis, Fori Imperiali e Mausoleo di Augusto. Dal 27 poi, apriranno oltre all'area archeologica del Circo Massimo, anche tutti gli altri musei del circuito, tra cui Centrale Montemartini (dove sarà inaugurata la mostra "Colori dei romani. I mosaici dalle collezioni capitoline"), Museo di Roma, Museo di Roma in Trastevere, Galleria d'Arte Moderna.



Anche il MAXXI e Palazzo Barberini riapriranno il 27 e la stessa cosa farà la Quadriennale d'Arte al Palazzo delle Esposizioni, mostra che, con i suoi 43 artisti esposti, fino a oggi è stata fruibile solo 33 giorni e sarà prorogata fino al 18 luglio.



Grandi riaperture anche a Milano: da oggi tocca alle Gallerie d'Italia - Piazza Scala, che hanno prorogato tutte le mostre allestite, tra cui "Tiepolo. Venezia, Milano, l'Europa", mentre domani apriranno tutti i musei e le sedi espositive del Comune meneghino, dal Castello Sforzesco alla GAM Galleria d'Arte Moderna fino al Museo del Novecento, che si presenta al pubblico con il completo riallestimento dei due piani dell'Arengario dedicati all'arte italiana degli anni '20-'50. Tra le nuove mostre in apertura a Milano, anche "Le Signore dell'Arte" a Palazzo Reale e "Green Grand Tour" a Palazzo Morando. Il 27 riapre a Palazzo Tarasconi di Parma anche la grande mostra, fino al 30 maggio, "Ligabue e Vitaloni. Dare voce alla Natura", e a Brescia il Capitolium dove è esposta la Vittoria Alata restaurata. A Torino il Museo Egizio accoglierà il pubblico presentando anche il nuovo progetto espositivo "Nel laboratorio dello studioso", mentre dal 28 porte riapre Camera - Centro Italiano per la Fotografia con l'inaugurazione di due mostre, "Lisette Model. Street Life" e "Horst P. Horst. Style and Glamour". A Genova Palazzo Ducale propone dal 28 aprile la riapertura di "Michelangelo. Divino artista" prorogata fino all'11 luglio, mentre a maggio saranno inaugurate nuove mostre (tra cui "L'Italia di Magnum. Da Robert Capa a Paolo Pellegrin") e dal 7 al 28 verrà riproposta la mostra di Davide Livermore "Edipo. Io contagio". A Firenze domani porte aperte alla Casa di Dante mentre il Museo del Novecento ha in programma l'apertura di ben 4 mostre, tutte dal 28 aprile, tra cui anche "Étoile.



Titina Maselli, Salvatore Ferragamo e il mito di Greta Garbo".



Domani torna accessibile anche il Giardino di Boboli; mentre per Palazzo Pitti e per gli Uffizi (con 14 nuove sale dedicate alla pittura del Cinquecento fiorentino, romano ed emiliano) bisognerà aspettare fino al 4 maggio. In Campania, sarà un'intensa settimana di riaperture, con i luoghi di cultura che via via torneranno ai cittadini: a Napoli, dal Maschio Angioino al PAN, Castel Sant'Elmo e la Certosa di San Martino, dal Museo e il Real Bosco di Capodimonte al Palazzo Reale, e poi la Reggia di Caserta, il parco archeologico di Pompei e il Teatro romano di Benevento. (ANSAmed).