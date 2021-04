Digital Dance Days, in Tunisia la danza come arma anti-covid RIcco programma di eventi on line fino a 2 maggio



successiva (ANSA) - TUNISI, 28 APR - Pillole video di danza, workshop, masterclass, proiezioni di film, interviste, performance e spettacoli. Queste le tante proposte dei ballerini e dei coreografi del Théâtre de l'Opéra de Tunis e del Centre Chorégraphique Tunisien du Pôle Ballets et arts chorégrahiques per il 'Digital Dance Days', il festival al 100% online che celebra la Giornata Internazionale della Danza fino al 2 maggio.



"Contro il covid-19, danzare è un atto di resistenza poetica", si legge in un comunicato del ministero della Cultura tunisino che presenta l'evento. "Danzatori e coreografi si esprimono sulle circostanze eccezionali che stiamo attraversando usando i loro corpi come arma di resistenza ed evocano prospettive di uscita dalla crisi con l'arte e la danza".



