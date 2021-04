Israele: lo stilista Alber Elbaz sepolto a Holon Morto di covid giorni fa in Francia

(ANSAmed) - TEL AVIV, 28 APR - Si sono svolti a Holon nel centro di Israele, non lontano da Tel Aviv, i funerali di Alber Elbaz, lo stilista di moda israeliano ex Lanvin morto nei giorni scorsi di covid a 59 anni a Parigi. La bara di Elbaz è arrivata dalla Francia questa mattina stessa e le sue spoglie sono poi state poste accanto a quelle dei genitori nel cimitero centrale della cittadina.



Alex Koo, compagno di vita dello stilista, ha pronunciato l'elogio funebre. "Sei tornato in Israele, nel posto dove tutto ha avuto inizio. Tutti - ha detto, citato dai media - pensano a te, avevi un cuore gigantesco e la gioia che hai dato è rimasta.



Amavi dire 'l'amore porta amore' e tutti ti amavano. Senza di te mi sento perduto". A salutare Elbaz anche la direttrice della scuola di moda Shenkar di Ramat Gan Lea Perez. "E' stato uno stilista geniale e non è possibile separare la sua personalità generosa dal suo lavoro".



Secondo i media un servizio funebre sarà organizzato a Parigi il prossimo 12 giugno, data in cui Elbaz avrebbe compiuto 60 anni.



(ANSAmed).