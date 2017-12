FeBAF avvia dialogo su servizi finanziari con la Tunisia Debutto per rappresentanza italiana in sponda Sud del Med

(ANSAmed) - TUNISI, 22 DIC - L'italiana Federazione Banche Assicurazioni e Finanza (FeBAF), l'Associazione professionale tunisina delle banche e istituzioni finanziarie (Aptbef) e la Federazione tunisina delle società assicurative (Ftusa) hanno siglato a Roma una convenzione di cooperazione con lo scopo di rafforzare il dialogo nel settore bancario, assicurativo e finanziario dei due Paesi.



Lo rende noto un comunicato della Febaf, precisando che la firma dell'accordo, avvenuta il 15 dicembre nell'ambito del Rome Investment Forum 2017, costituisce un debutto significativo della rappresentanza finanziaria italiana sulla sponda meridionale del Mediterraneo, cui seguiranno altre iniziative con altre istituzioni e centri finanziari di altri Paesi.



Lo sviluppo di rapporti bilaterali a livello europeo e internazionale è un obiettivo prioritario della FeBAF. Esso consente di coltivare relazioni con soggetti e istituzioni che sono espressione, nelle loro realtà nazionali, di interessi economici significativi, e che concorrono, ciascuno nella propria specificità, alla formazione delle politiche di settore.



Questo ulteriore tassello nello sviluppo dei rapporti bilaterali si inserisce in un quadro complessivo di relazioni che FeBAF ha avviato da tempo con le sue "consorelle", in particolare in Francia, Germania e Gran Bretagna, e con quello più recente balcanico sulla sponda est del mediterraneo. Da queste iniziative, ci si attende un contributo allo sviluppo di posizioni di politica economica convergente, soprattutto nell'Unione Europea, e una valorizzazione delle specificità dei servizi finanziari a livello locale per la crescita sostenibile dell'economia reale.



Le associazioni del settore finanziario di Italia e Tunisia, erano rappresentate da Luigi Abete (presidente FeBAF), Ahmed El Karm (presidente dell'Aptbef) e Lassaad Zarrouk (presidente della Ftusa). (ANSAmed)