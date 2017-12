Tunisia: quasi 7 milioni di turisti nel 2017 Continua il trend positivo del settore turistico

(ANSAmed) - TUNISI, 27 DIC - 6,7 milioni di turisti hanno visitato la Tunisia dal primo gennaio al 20 dicembre 2017, con un incremento rispetto allo scorso anno del 23% generando entrate finanziarie per 2.696.5 dinari, il 16.3% in più rispetto al 2016.



Questi i dati incoraggianti per il turismo resi noti dalla presidenza del governo tunisino, che riassume in un rapporto l'andamento delle principali attività economiche del Paese. Ad agosto i risultati migliori per il turismo, con entrate per circa 674 milioni di dinari contro i 469 milioni dello stesso periodo del 2016, e una performance di +43,7%.



I turisti algerini sono in cima alla lista degli stranieri che hanno visitato la Tunisia, con un incremento del 40,5% rispetto al 2016; tra gli europei svettano i francesi (+45,5%).



In generale gli ingressi dai paesi dell'Ue sono aumentati del 19,5%; i turisti russi in calo del 17,3% rispetto alla stagione precedente. In aumento anche il numero totale di pernottamenti, con un dato del +22,3% rispetto al 2016. L'isola di Djerba ha registrato il maggior numero di pernottamenti (4.664 milioni), seguita da Sousse (4.084 milioni). (ANSAmed).