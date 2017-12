Giordania: commercio estero, deficit +11% gen-ott 2017 Export -2.7% per concorrenza mondiale, industrie lasciano Paese

(ANSAmed) - AMMAN, 28 DIC - Il deficit commerciale estero della Giordania è cresciuto dell'11% nei primi 10 mesi del 2017 per raggiungere 10,8 miliardi di dollari, secondo i dati del dipartimento di statistica resi noti oggi. L'export è calato del 2.7% a 6,351 miliardi di dollari nello stesso periodo, ha detto il dipartimento in un comunicato ricevuto da ANSAmed. L'industria locale continua ad essere in forte difficoltà a causa della competizione internazionale e della mancanza di nuovi mercati. La pressione fiscale ed i costi di produzione in aumento hanno spinto molte industrie ad abbandonare la Giordania per trasferirsi in Egitto, Asia o altre regioni del mondo. (ANSAmed)