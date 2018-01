Spagna: 3,4 mln disoccupati a dicembre, migliore dato 8 anni Ma su 21,5 mln di nuovi contratti 19,5 mln sono a termine

(ANSAmed) - MADRID, 3 GEN - Il numero di disoccupati in Spagna a dicembre è diminuito di 61.500 persone, fino a un totale di 3.412.781 senza lavoro, il dato più basso negli ultimi otto anni. Secondo i dati diffusi oggi dal ministero del Lavoro, il 2017 si è chiuso con 290.193 disoccupati in meno che nel 2016 e circa 1.627.441 senza lavoro in meno rispetto al febbraio 2013, quando si registrò il maggiore impatto della crisi economica sull'occupazione. Nell'anno appena trascorso, secondo le statistiche, sono stati firmati 21,5 milioni di contratti di lavoro, dei quali oltre 19,5 milioni temporali, il che evidenzia - secondo i sindacati - che il miglioramento lavorativo ha come effetto negativo l'aumento dell'instabilità e della precarietà. Per quanto riguarda il numero di iscritti alla Previdenza sociale, a dicembre è aumentato dello 0.23% rispetto a novembre, in 42.444 persone; mentre su base annua ha segnato 18.460.201 iscritti, con un aumento nel 2017 di 611.146 associati rispetto all'anno precedente. (ANSAmed).