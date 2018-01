Tunisia:Ins, inflazione al 6,4% a dicembre 2017 Debito pubblico al 69,5% del Pil a novembre 2017

(ANSAmed) - TUNISI, 09 GEN - L'indice nazionale dei prezzi al consumo in Tunisia ha registrato un aumento dello 0,1% nel mese di dicembre 2017 rispetto a novembre portando l'indice annuale al 6,4%. (4,1% nel dicembre del 2016). E' quanto rivela uno studio pubblicato dall'Istituto nazionale di Statistica tunisino (Ins) precisando che in riferimento all'anno appena concluso, i prezzi dei prodotti alimentari e delle bevande in Tunisia sono aumentati dell'8,3%, soprattutto a causa dell'aumento dei prezzi dell'olio da cucina (+20%), delle verdure (+11,9%), della frutta (+9,9%), del pesce (+8%) e della carne (+7,6%). In aumento anche i prezzi di acque minerali e succhi di frutta (+4,4%), caffè e tè (+3,4%). Alcolici e sigarette sono aumentati del 12,3% su base annua, a causa dell'aumento del prezzo del tabacco (+13,1%) e dell'alcol (+2,7%). In aumento anche i prezzi di altri settori come abbigliamento e calzature (+6,7%), prodotti sanitari (+4,2%), comunicazioni (+2,1%), ristorazione ed hotel (+7,1%).



Secondo i dati del ministero tunisino delle Finanze il debito pubblico della Tunisia si è attestato alla fine del mese di novembre 2017 al 69,5% del prodotto interno lordo (Pil) in aumento rispetto al 61,4% dello stesso periodo del 2016 e del 61,9% alla fine del 2016. La tendenza al rialzo ha riguardato il settore del bilancio statale dedicato al debito, che è aumentato significativamente, passando da 4.811,3 milioni di dinari (dt) a novembre 2016 a 6.670,8 milioni di dt a novembre 2017. Per cercare di contenere il debito pubblico la Finanziaria 2018 ha introdotto una serie di misure come l'aumento dell'Iva dell'1% ed altre misure correttive, oltre all'aumento dei prezzi dei carburanti e di alcuni beni di importazione e dei servizi. (ANSAmed)