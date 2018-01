Esportazioni frutta e ortaggi da Marocco in Spagna +36% Paese magrebino si consolida primo fornitore mercato iberico

(ANSAmed) - MADRID, 12 GEN - Il Marocco si consolida come primo esportatore di frutta e ortaggi in Spagna, con vendite per 462,3 milioni di euro nel 2017, pari a un aumento del 36% rispetto all'anno precedente, secondo i dati diffusi dalla Federazione spagnola di produttori di frutta, verdura, fiori e piante (Fepex). Il Marocco continua a consolidare anno dopo anno la posizione di primo fornitore straniero della penisola iberica, dopo aver superato la Francia nel 2016, e davanti a Portogallo, Olanda e Belgio. Nonostante la Spagna sia considerata l'orto d'Europa, le importazioni di frutta e verdura dal Paese magrebino in termini di volume sono passate dalle 246.349 tonnellate del 2016 alle 314.112 tonnellate nel 2017. (ANSAmed).