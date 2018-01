'Rinnovabili triplicheranno entro 2035 in Medio Oriente' Rapporto Siemens, ma gas resta principale fonte energia con 60%

(ANSA) - ROMA, 15 GEN - La domanda di energie rinnovabili in Medio Oriente aumenterà in maniera significativa nei prossimi anni, arrivando a triplicare la loro percentuale fra le altre fonti energetiche utilizzate nella regione entro il 2035. Questi sono i dati contenuti nel rapporto della Siemens dal titolo "Middle East Power: Outlook 2035".



La notizia viene riportata dal quotidiano di Doha, The Peninsula.



Secondo quanto pubblicato nel rapporto della Siemens, la percentuale di energie rinnovabili utilizzate in Medio Oriente passerà dal 5,6% del 2016 (16,7 gigawatt), al 20,6% nel 2035 (100 gigawatt).



Nonostante ciò, il rapporto insiste sul fatto che il gas rimarrà la principale fonte di energia nella regione con il 60%.



(ANSA).