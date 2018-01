Agricoltura: Ciheam Bari,meeting su Piano azione Mip 2018-20

(ANSAmed) - BARI, 16 GEN - Il 18 e 19 gennaio prossimi si riuniranno al Ciheam di Bari i rappresentanti delegati dai governi dei 10 Paesi mediterranei che hanno aderito al Mediterranean innovation partnership (Mip) (Albania, Algeria, Egitto, Giordania, Italia, Libano, Palestina, Tunisia, Marocco e Swg, che rappresenta Serbia, Macedonia, Bosnia-Erzegovina e Kosovo). Mip è una rete internazionale, costituita tra istituzioni del Mediterraneo, che si impegna a favorire la creazione di imprese giovanili e il trasferimento tecnologico nel settore agroalimentare.



L'iniziativa dei prossimi giorni, si riferisce in una nota del Ciheam, ha come obiettivo "l'elaborazione di un Piano d'azione Mip 2018-20 che coniughi bisogni e soluzioni espressi dagli attori pubblici e privati della filiera dell'innovazione (centri di ricerca, servizi di estensione, ministeri, imprese, agenzie per il trasferimento di tecnologia)". Coordinato dal Ciheam Bari, in stretta collaborazione con i membri della rete, il Piano d'azione Mip 2018-20 descrive lo scenario sull'innovazione del settore agroalimentare del Mediterraneo. Nella riunione del 18 gennaio (14.30-17.30) si discuterà delle opportunità per una cooperazione su scala mediterranea, allo scopo di costruire soluzioni innovative basate sulle esigenze incontrate nei Paesi aderenti al Mip. L'incontro del 19 gennaio (9.30-13) sarà dedicato a rafforzare e promuovere le sinergie tra gli attori dell'innovazione e alla creazione di nuove collaborazioni (ampliamento della rete) per costruire conoscenze, competenze e attività. Il meeting è stato preceduto da un corso di formazione per manager di 'innovation support organizations', pianificato dal Ciheam Bari in collaborazione con il Mip. (ANSAmed).