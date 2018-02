Egitto: Al Akhbar, maxiparco stile Disneyland da 3,3 mld dlr

IL CAIRO - E' stato firmato un contratto da 3,3 miliardi di dollari "per la costruzione di una città dei divertimenti a El-Alamein" sulla costa mediterranea occidentale dell'Egitto, "sul modello di 'Disneyland'": lo scrive il quotidiano Al Akhbar.

L' "investimento congiunto saudita-americano" si svilupperà su "5.080 feddan", quasi 2.150 ettari, e il contratto è stato firmato dal governatore di Matruh, Alla Abu Zeid, e una rappresentante della società "Entertainment World in Medio oriente oriente e Africa del Nord", scrive il giornale.

Nel dare lo stesso annuncio, ieri, l'agenzia ufficiale Mena aveva scritto in inglese "Managing Director of InterNetNorth for Entertainment Cities in the Middle East and North Africa, Lisa Marie Stephan".