Energia:a Tunisi trattative per rinnovo contratto Transmed Delegazione Eni incontra ministro tunisino Energia

(ANSAmed) - TUNISI, 7 FEB - E' iniziato a Tunisi un nuovo round di trattative Italia-Tunisia sul possibile rinnovo dell'accordo che regolamenta lo sfruttamento di parte del gasdotto Transmed, che collega l'Algeria con l'Italia attraverso la Tunisia, che scadrà nel settembre del 2019.



Lo rende noto l'agenzia di stampa tunisina Tap, riportando la notizia di una riunione tra una delegazione dell'Eni e il ministro tunisino dell'Energia, delle Miniere e delle Energie Rinnovabili, Khaled Kaddour.



Dall'incontro è emersa la disponibilità della Tunisia ad avviare negoziati per raggiungere un "accordo-quadro che garantisca gli interessi di tutte le parti", come si legge in un comunicato del ministero tunisino.



Le due parti hanno espresso la volontà reciproca di proseguire la cooperazione e di rafforzarla, soprattutto nel settore del trasporto di gas naturale algerino anche dopo il mese di settembre 2019.



Durante la riunione, la delegazione italiana ha presentato anche un programma di investimenti per il prossimo decennio, che contribuirà a garantire il trasporto di gas naturale nelle migliori condizioni. (ANSAmed).