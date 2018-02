Kosovo: nuovo prefisso telefonico +383 già attivo su Viber Dieci anno dopo indipendenza, a breve resterà l'unico operativo

(ANSAmed) - PRISTINA, 9 FEB - Il nuovo prefisso telefonico nazionale del Kosovo +383, la cui piena entrata in servizio e' prevista per la metà di quest'anno, e' già disponibile da ora su Viber.



Come riferiscono i media locali, la popolazione ha reagito con grande entusiasmo nel constatare che chiamate e messaggi in direzione del Kosovo possono essere ricevuti sul prefisso nazionale +383, assegnato al Kosovo nel dicembre 2016 in seguito agli accordi raggiunti da Belgrado e Pristina in fatto di telecomunicazioni.



Il nuovo prefisso può essere utilizzato su Viber accanto a quelli utilizzati finora e che restano attivi fino a fine giugno - +377 (Monaco) e +386 (Slovenia) per la telefonia mobile, +381 (Serbia) per quella fissa. Dopo quella data l'unico prefisso telefonico per il Kosovo sara' +383.



"A pochi giorni dal decimo anniversario dell'indipendenza (17 febbraio 2008) i kosovari possono finalmente utilizzare il proprio prefisso telefonico nazionale", ha detto l'ex ministro degli esteri Petrit Selimi. (ANSAmed)