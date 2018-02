Energia: Marocco piattaforma per l'Africa con Photovoltaica

RABAT - Apre i battenti a Marrakech 'Photovoltaica', il congresso internazionale sulle energie rinnovabili che dal 13 al 15 febbraio punta a diventare la piattaforma dei progetti di settore in tutta l'Africa. Il Marocco con un piano di sviluppo che si fonda su quattro pilastri, rappresentati dagli aspetti socioeconomici, ambientali, sociali e culturali, è da qualche anno impegnato nella riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. Ma in tema di rinnovabili ha ancora molto da fare, per questo la terza edizione di 'Photovoltaica' dal titolo 'Verso lo sviluppo sostenibile in Africa', nella sede del Palazzo dei Congressi, apre al confronto con il resto del mondo e si propone come il primo salone internazionale africano delle energie alternative.

L'Italia è uno dei modelli sul tavolo di studio; tra i relatori Res4Med, la piattaforma per la promozione delle rinnovabili nel Mediterraneo, Res4Africa ed Enel GreenPower, impegnate nello studio sulla liberalizzazione del mercato elettrico marocchino.

Quando il piano di sviluppo sarà a regime, il Marocco potrà risparmiare fino a 6 punti percentuali di Pil, a fronte di una spesa lorda del 2 per cento. Sole, vento e importanti risorse idriche hanno permesso al Paese di acquisire il ruolo leader in Africa sulle rinnovabili. Entro il 2030 dovrà però provvedere all'aumento del 185 per cento di domanda energetica e del 68 di quella di elettricità.

Nato da una collaborazione tra il ministero dell'Energia, delle miniere, dell'acqua e dello sviluppo sostenibile con l'Agenzia marocchina delle rinnovabili (Masen) e la Società di investimenti di settore (Sie), il forum di Marrakech con i suoi oltre 700 ospiti, vuole essere una piazza di scambio, di incontri e di collaborazioni tra Paesi e anche tra imprese e attori che gravitano nel bacino delle rinnovabili. Gli organizzatori puntano molto sugli incontri tra figure istituzionali africane e investitori e sperano che Photovoltaica promuova progetti in tutto il continente, a partire da una piattaforma marocchina.